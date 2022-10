Cremonese-Napoli, le quote sorridono ai partenopei

In Serie A c'è una squadra che vola sulle ali dell'entusiasmo e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il Napoli di Luciano Spalletti dopo aver battuto in trasferta l'Ajax (6-1) in Champions League si appresta a sfidare la Cremonese allo stadio "Giovanni Zini". I numeri fatti registrare in questa prima parte di stagione dalla compagine partenopea parlano forte e chiaro, sono ben 15 le reti realizzate nelle precedenti 5 gare disputate tra campionato e coppa, soltanto 3 quelle subite. Entrando di più nel dettaglio si nota subito come il Napoli, oltre a vincere ad Amsterdam, abbia conquistato i tre punti anche sui campi di Milan (2-1) e Rangers (3-0) e in casa contro Spezia (1-0) e Torino (3-1).