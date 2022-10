Roma-Lecce, ok il Multigol Casa 2-4

Non è la prima volta che la Roma subisce il gol della sconfitta nel finale di partita. È successo giovedì contro il Betis ma anche nella prima partita disputata nel girone di Europa League sul campo del Ludogorets .

I giallorossi in questo avvio di stagione sembrano andare meglio in campionato. La scorsa settimana Inter battuta al Meazza per 2-1.

Indovina il risultato esatto di Roma-Lecce e vinci!

Riscatto capitolino, scopri il pronostico

All'Olimpico ora arriva un Lecce che prima di vincere per 2-1 con la Salernitana aveva fatto registrare un pareggio (1-1 con il Napoli) e due sconfitte (1-0 con il Sassuolo e il Torino) nelle prime tre gare esterne.

La squadra allenata da Josè Mourinho ha tutte le carte in regola per vincere questo incontro. Dybala e compagni con la giusta concentrazione e con un pizzico di precisione in più sotto porta possono riuscire a segnare da 2 a 4 gol.