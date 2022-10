Pronostici Liga spagnola, l'Elche di Boye ospita il Maiorca

Per le quote il match si preannuncia equilibrato e con poche reti: in palio ci sono punti salvezza

09 . 10 . 2022 17:45 2 min ElcheMaiorcaLiga

© EPA

Nel posticipo dell'ottava giornata di Liga l'Elche di Boyè cerca la prima vittoria in campionato. L'avversario di turno sarà il Maiorca, che con 8 punti raccolti in 7 giornate se la passa decisamente meglio. Elche-Maiorca, indovina il risultato e vinci i premi in palio Quote equilibrate, Elche a caccia della prima vittoria L'Elche è desolatamente ultimo con un solo punto raccolto in sette giornate e tre gol realizzati. Inutile quello dell'ex Torino Boye che ha portato in vantaggio i suoi a Vallecas, per poi subire la rimonta del Rayo. Un 2-1 finale che è costato l'esonero del tecnico dell'Elche Francisco Rodriguez. Il Maiorca può senza dubbio dire la sua in questa sfida visto che le tre sconfitte incassate da Muriqi e compagni sono arrivate contro Barça, Real Madrid e Betis: praticamente il meglio della Liga. Con questi presupposti il match corre sui binari dell'incertezza e dell'equilibrio. La vittoria di una delle due squadre vale circa 2.75 mentre il pareggio triplica la posta. Davanti al pubblico di casa l'Elche farà di tutto per centrare la tanto sospirata prima vittoria in questa Liga. Da provare la combo 1X+Under 3,5 oppure 1X+Multigol 1+3. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere LaLiga omaggia Benzema Rayo-Elche,quote e pronostico Tutte le news di Scommesse

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi