Premier League, quote e pronostico di Nottingham Forest-Aston Villa

La decima giornata di Premier League si chiude al City Ground di Nottingham . Il Forest padrone di casa, ultimo con 4 punti, ospita l' Aston Villa di Gerrard che ha otto punti in classifica , cinque dei quali ottenuti nelle ultime tre giornate.

Classifica e risultati alla mano sembra quindi star meglio l'Aston Villa, che resta però in attesa dei lampi di Coutinho (deludente finora). La squadra allenata da Gerrard ha segnato poco, sei reti, esattamente come il neopromosso Nottingham Forest. Decisamente peggio hanno fatto Freuler e compagni quanto a gol subìti: ben 21 contro i 10 dei Villans.



Va detto che gli ospiti hanno avuto il merito di resistere al passaggio dell'uragano City, bloccato sull'1-1 nello stadio amico. In trasferta i Gerrard boys devono però alzare il livello delle loro prestazioni: lontano dal Villa Park di Birmingham infatti è arrivato solo un punto (0-0 col Leeds) preceduto da tre sconfitte.

Il Nottingham Forest ha in organico giocatori di qualità come Lingard, sostanza e dinamismo li garantisce l'ex atalantino Freuler. In più, il fattore campo potrebbe dare una mano alla matricola.

Gara dal pronostico dunque aperto, al segno 2 dell'Aston Villa è attribuita una quota pari a 2.20 mentre segno 1 e pareggio sono intorno al 3.30.

Occhio alla combo X2+Multigol 1-4 (a 1.65), tenendo presente che il Forest nelle 8 gare precedenti non ha mai centrato la somma gol finale 3.