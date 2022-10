Pronostico Maccabi-Juventus, ecco la quota del 2 bianconero

Missione vittoria per Allegri in terra israeliana, gli avversari sono ultimi nel gruppo H con zero punti dopo le prime tre giornate

La Juve si presenta al giro di boa nel gruppo H di Champions League con tre punti in classifica. Bottino magro, frutto della vittoria per 3-1 sul Maccabi ottenuta all'Allianz Stadium. Vietato fermarsi: Benfica e Psg, di fronte al Parco dei Principi nell'altro incontro valido per la quarta giornata, sono a quota 7. Maccabi-Juventus, indovina il risultato e vinci i premi in palio! Le scommesse sul numero di gol della Juve Pochi calcoli da fare, anzi nessuno. Al Sammy Ofer Stadium la Juve di Allegri punta al colpaccio, sapendo che non sarà una passeggiata visto che a Torino il Maccabi ha fatto tremare due volte i legni della porta bianconera. Un dato statistico da segnalare prima di arrivare al pronostico. Nelle tre euro sfide fin qui disputate il Maccabi ha sempre incassato due gol esatti nei secondi tempi. Per le quote Juventus favorita a 1.80 per la vittoria finale, il pareggio quadruplica la posta mentre l'1 vola ancora più su, a 4.40. I bianconeri si giocano molto nella prima delle tre "finali" e faranno di tutto per segnare il maggior numero di reti. Da provare il Multigol Ospite 2-4 a un interessante 1.86, restringendo il range al Multigol Ospite 2-3 la quota si spinge fino a 2.16. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Tutto su Maccabi-Juve Elche-Maiorca, quote e pronostico Tutte le news di Scommesse

