Champions League: le possibili sorprese

Chissà perchè ma c'è una naturale tendenza a giocare OVER il che si traduce in quote degli Under più alte.

Gollo-Predictor è l'algoritmo di tuttosport.fun che gestisce ed elabora oltre 75 fonti di dati statistici e che è andato in positivo tante volte con le quote degli Under, soprattutto i 3.5. Per stasera individua una quaterna interessante a quota 3,80.