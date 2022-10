Pronostico Betis-Roma: quote, statistiche e... Abraham

Betis-Roma, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Precedenti, statistiche e quote marcatori

Il Betis ha vinto le cinque partite ufficiali giocate in casa in questa stagione, centrando - curiosità - sempre l'esito Dispari: ovvero, il risultato di questi incontri è sempre coinciso con un numero dispari.

Roma da Goal, Over 2,5 e... esito Dispari nelle ultime tre trasferte. Dati che sono in linea con il precedente dell'estate 2021 (amichevole) quando vinse 5-2 il Betis in una gara che fu una sorta di "Corrida". Occhio quindi al numero di cartellini, se ne potrebbero registrare da cinque in su.

I gol invece? Previsto almeno uno per parte, con firma magari di Tammy Abraham che si gioca marcatore nei 90 minuti a quota 3.25.