Fiorentina-Hearts, ecco il possibile risultato esatto

Neanche il tempo di esultare per il 3-0 ottenuto sul campo degli Hearts che la Fiorentina è incappata in una nuova brusca sconfitta. La " Viola " nell'ultima partita disputata al " Franchi ", pur creando molto, ha perso per 4-0 contro la Lazio di Sarri .

La squadra di Vincenzo Italiano ora proverà subito a tornare al successo nel "retour match" contro gli scozzesi, la Fiorentina in caso di vittoria potrebbe anche sperare di agguantare il Basaksehir in testa alla classifica del gruppo A di Conference League.

Fai ora i tuoi pronostici!

La "Viola" parte favorita, scopri il pronostico

Il ruolino di marcia interno della compagine toscana parla chiaro, la sconfitta con la Lazio ha messo la parola fine su una serie di risultati utili consecutivi che andava avanti da 6 partite consecutive. Jovic e compagni hanno aperto la stagione battendo la Cremonese per 3-2 poi, dopo il 2-1 inflitto al Twente nel preliminare di Conference e prima di vincere per 2-1 cotro il Verona, la Fiorentina ha pareggiato in rapida successione contro Napoli (0-0), Juventus (1-1) e RFS (1-1).

Per le quote il segno 1 non sembra in discussione ma occhio alle sorprese, gli Hearts non potendo permettersi di perdere potrebbe anche spingersi in avanti alla ricerca del gol. Occhio al "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "2-0; 2-1; 3-0; 3-1", tale opzione raddoppia mediamente la posta in palio.