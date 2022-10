Pronostico Venezia-Frosinone, lagunari senza vittorie al Penzo

Una combo da provare, ecco la quota

Il Venezia vuole sfatare il “tabù Penzo” a spese di un Frosinone che ha certamente dato il meglio di sè nel suo stadio, dove finora i laziali hanno sempre vinto senza subìre gol. In trasferta però la musica è ben diversa visto che lontano dallo Stirpe Caso e compagni hanno perso tre delle quattro trasferte disputate.

Qualche statistica prima di formulare il pronostico. Il Venezia ha segnato 9 gol sui 10 totali nei secondi tempi, segno che l’approccio ai match è un aspetto su cui si deve lavorare. Frosinone “alla ricerca” del primo Over 3,5 in campionato, finora si registra una netta prevalenza del No Goal (6) rispetto al Goal (2). Infine, i laziali fanno registrare lo zero in corrispondenza della casella "Over 1,5 primo tempo".

Meglio non sbilanciarsi su un esito secco in un match del genere. Da provare la combo “Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo”. La quota prevista per questo tipo di giocata è pari a 1.80.