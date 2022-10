Atalanta-Sassuolo, il pronostico del match

Nelle prime 9 partite di campionato l'Atalanta ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo. Quella ammirata in questa prima parte di stagione è una "Dea" nuova, la squadra allenata da Gasperini starnamente segna poco e subisce ancora meno. Muriel e compagni con 14 reti realizzate e soltanto 5 subite hanno centrato il successo in 6 match su 9 (3 pareggi nelle restanti 3 gare) e mai hanno battuto i propri avversari con più di due gol di scarto (ben 3 le vittorie per 1-0).