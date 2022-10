Pronostico Parma-Reggina, occhio all'esito "ritardatario"

Un super Parma-Reggina: fai il tuo pronostico

Parma imbattuto e... ecco la combo

Marcia trionfale quella della Reggina che ha conquistato i tre punti in sei delle otto gare fin qui disputate, perdendo in due occasioni sempre per 1-0 contro Ternana e Modena. I calabresi continuano a rimandare l'appuntamento col primo pareggio stagionale e a fare incetta di No Goal: ben 7 di fila!

Il Parma è reduce dal pari a reti bianche col Pisa ma nelle precedenti quattro partite era stata protagonista la combo Goal+Over 2,5.

La curiosità statistica da segnalare è l'assenza della somma gol finale 2 nel ruolino di marcia di Parma e Reggina. Insieme al Modena sono le uniche formazioni a far registrare questo particolare "ritardo".

Per le quote il Parma è in una posizione di netto vantaggio per la vittoria finale. Il segno 1 vale circa un raddoppio, il pareggio si gioca a 3.40 mentre il 2 oscilla tra 3.70 e 4.

Il pronostico? Non sembra male la combo 1X+Multigol 2-5 offerta a 1.67. Dunque, Parma imbattuto al Tardini e numero di reti totali compreso tra due e cinque.