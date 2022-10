Marcatori Inter-Salernitana, Lo Scomm dà fiducia a Lautaro

Inter-Salernitana, Lo Scomm dà fiducia a Lautaro

Lo scorso anno Inter-Salernitana finì 5-0, con bottino nerazzurro spartito tra Lautaro Martinez (tripletta) e Dzeko (doppietta). Il Toro argentino ha trovato il gol liberazione (e che gol!) al Camp Nou contro il Barcellona e la difesa dei campani non è un ostacolo insormontabile. Puntarci è d’obbligo: un gol di Lautaro nei 90’ minuti paga doppio.

Lazio-Udinese

Dopo tanti assist Gerard Deulofeu si è regalato il primo gol: magia su punizione contro l’Atalanta. L’attaccante friulano ha quindi il piede ben caldo e potrebbe ripetersi all’Olimpico, teatro lo scorso anno di un memorabile 4-4. Una sua rete in qualsiasi momento del match vale quadruplo, quota pari a 4.50 per l’assist numero 7 del folletto spagnolo.

Verona-Milan

Come giocherà il nuovo Verona di Bocchetti lo si vedrà col passare delle giornate. Come gioca il Milan, invece, lo si sa molto bene. I rossoneri hanno sempre reagito con una vittoria dopo un ko e puntano a ripetersi contro una squadra in difficoltà come testimoniano le quattro sconfitte consecutive. Il profilo di Rafa Leao è quello giusto per terrorizzare la difesa scaligera. Un suo gol al Bentegodi si gioca a 2.75 ma occhio anche, come possibile sorpresa, ad una punizione-gol di Sandro Tonali.

Sampdoria-Roma

Le statistiche dicono che negli ultimi quattro precedenti in Serie A la Roma non ha mai segnato più di un gol alla Sampdoria. E in tre di queste quattro occasioni a difendere i pali della porta blucerchiata c’era Emil Audero. Traduzione. L’estremo difensore della Samp può far bene ancora una volta contro i giallorossi, reduci dall’impegno in Europa League contro il Betis e privi dell’infortunato Dybala la cui importanza non si scopre certo oggi. Schierarlo richiede una buona dose di coraggio, questo è innegabile.

Audero però potrebbe mettersi in mostra con qualche intervento decisivo e ricevere un buon voto in pagella, utile per chi gioca col modificatore difesa. Attenzione però ad eventuali cartellini gialli per perdite di tempo nei minuti finali di partita. A tale proposito, la quota assegnata ad un’eventuale ammonizione di Audero è pari a 10.