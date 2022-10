Serie C, Mantova-Pordenone: il pronostico del match del Martelli

La nona giornata del girone A di Serie C si chiude allo stadio Martelli di Mantova dove la squadra di Corrent ospita il Pordenone . Meglio finora l'undici allenato da Di Carlo , lo dice la classifica : neroverdi a quota 14 punti, virgiliani a 5 dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Virtus Verona .

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Serie C

Pordenone favorito, ecco quanto vale il segno 2

Il Pordenone nelle prime sette giornate ha segnato 8 gol incassandone solo 2. Difesa bunker quindi quella dei neroverdi, fin qui sconfitti solo dal Padova (0-1).

Il Mantova sta faticosamente provando a risalire la china anche se la difesa resta tra le più perforate del torneo (14 gol al passivo) mentre sono 6 i gol realizzati dai virgiliani, fin qui vittoriosi solo contro il Trento: 2-1 al Martelli lo scorso 17 settembre.

Per le quote è il Pordenone a partire favorito, il segno 2 finale vale circa un raddoppio mentre l'1 tocca quota 4.

In un match che dovrebbe regalare poche reti la combo X2 più Under 3,5 sembra rappresentare un valido riferimento per le scommesse.