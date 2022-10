Pronostico Lecce-Fiorentina, toscani favoriti al Via del Mare

Serie A , il secondo dei due posticipi del lunedì si gioca al Via del Mare dove il Lecce affronta la Fiorentina di Italiano. Toscani a caccia della prima vittoria in trasferta in campionato dopo aver conquistato solo un punto nelle precedenti quattro partite esterne.

Lecce-Fiorentina, fai il tuo pronostico

Viola favoriti: doppia X2 più...

I viola non vogliono più fermarsi. Dopo la brillante vittoria in Conference League contro gli Hearts, Biraghi e compagni cercano la prima gioia in esterna in campionato. L'ultimo blitz in Serie A risale ad aprile, quando i toscani passarono al Maradona di Napoli.

Il Lecce ha vinto solo a Salerno e pur destando un'ottima impressione con squadre come Inter e Roma non ha portato a casa punti. Proprio osservando i risultati contro squadre come quelle appena citate sale alla ribalta un dato: con i giallorossi in campo i risultati di 1-1 e 1-2 vanno per la maggiore. Di più, finora i salentini hanno sempre subìto uno o due reti in partita.

Per le quote sono maturi i tempi per la prima vittoria esterna della Fiorentina, offerta a 2.05. Un pizzico di fiducia in più i viola possono meritarla ma con un po' di cautela.

Il pronostico di Lecce-Fiorentina è X2+Multigol 1-4.