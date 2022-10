Pronostici Premier League, le quote di Manchester Utd-Tottenham

Il turno infrasettimanale di Premier League regala un super Manchester Utd-Tottenham. Partita dal pronostico incerto tra un Manchester che vuole ambire ad un posto in Champions e un Tottenham intenzionato a lottare per il titolo e restare in scia di Arsenal e Manchester City.

Manchester Utd-Tottenham, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Per i bookie è sfida da Goal e Over 2,5

Lo United ha colto il primo pareggio proprio la scorsa giornata, 0-0 col Newcastle. Rendimento in chiaroscuro per Ronaldo e compagni che in casa hanno sì battuto Liverpool e Arsenal ma anche perso malamente (3-6) coi "cugini" del City.

Più regolare invece il Tottenham di Conte, che finora non è mai rimasto a secco di gol in campionato.

Per le statistiche, poi, è da segnalare il ritardo della somma gol 2 per i Red Devils.

Le quote prefigurano uno scenario di equilibrio all'Old Trafford, con il segno 1 a 2.40 e il 2 a 2.80. Sulla carta probabili gli esiti Goal e Over 2,5 e la sensazione è che in effetti almeno una rete per parte possa vedersi.