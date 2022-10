Cremonese-Modena, quote e pronostico

Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia prevede il confronto tra la Cremonese e il Modena . Entrambe le compagini nel turno precedente hanno vinto per 3-2, i grigiorossi in casa contro la Ternana mentre i gialloblù hanno battuto in trasferta il Sassuolo . Da questa sfida uscirà il nome del prossimo avversario del Napoli di Spalletti .

Indovina il risultato esatto di Cremonese-Modena e vinci!

Spettacolo in arrivo allo "Zini"

Con la Cremonese in campo in questo inizio di stagione difficilmente si assiste a una gara poco divertente. Il club allenato da Massimiliano Alvini dopo aver fatto registrare il 3-2 con la Ternana ha centrato in altre cinque occasioni la "combo" che lega il Goal (uscito in 7 delle successivie 10 partite di "A") all'Over 2,5 (in 4 match si è anche superata la soglia delle 3,5 reti).

Tale accoppiata ha risposto "presente" per cinque volte anche nel ruolino di marcia del Modena. La sfida in programma allo stadio "Giovanni Zini" promette spettacolo, piace la "combo" che lega il Multigol 2-3 Casa al Multigol 1-2 Ospite proposta a circa 3.30. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro si gioca mediamente a 1.70.