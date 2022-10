Coppa Italia, Sampdoria-Ascoli: pronostico e migliori quote

La Sampdoria di Stankovic , ultima in Serie A , cerca conforto in Coppa Italia dove affronterà l' Ascoli giovedì alle ore 18. In Serie B i marchigiani stazionano a metà classifica dopo la vittoria a sorpresa in casa del Bari .

Sampdoria-Ascoli, fai il tuo pronostico sul match di Coppa Italia

Esito Under/Over 1,5 Casa: quote e consigli

La Sampdoria ha vinto una sola partita in questa stagione, 1-0 alla Reggina (rigore di Sabiri) nel turno precedente di Coppa Italia. Un dato che la dice lunga sulle difficoltà incontrate dai liguri in questo primo scorcio di stagione.

L'Ascoli a inizio stagione aveva battuto 3-2 il Venezia al Penzo, regalandosi così questo viaggio nella Marassi blucerchiata.

Squadra che continua a faticare in zona gol quella allenata da Giampaolo prima e Stankovic poi: mai la Samp ha segnato almeno due gol in partita. Un'occhiata alle quote dell'Under/Over 1,5 Casa.

La Samp a segno massimo una volta (Under 1,5 Casa) vale 2.10 mentre due o più reti segnate (Over 1,5 Casa) dai blucerchiati sono in lavagna a 1.65. Per chi crede nell'inversione di tendenza la seconda opzione è quella da tenere d'occhio.