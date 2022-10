Pronostico Arsenal-Psv, Gunners irresistibili in casa

Giovedì alle 19 si recupera Arsenal-Psv , gara valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Europa League . Il match mette in palio la vetta del gruppo A, l' Ajax è a punteggio pieno dopo le prime tre gare giocate mentre il Psv insegue a quota 7.

Europa League, fai il tuo pronostico su Arsenal-Psv

Per i bookie l'Arsenal è favorito

L'Arsenal come detto vola in Europa e incanta anche in Premier League dove è primo a +4 sul Manchester City di Haaland: 9 vittorie e un solo ko (con il Manchester United) l'eccezionale score dei Gunners di Arteta.

Bene anche il Psv che è al momento secondo in Eredivisie ad un punto dall'Ajax. Va tenuto però conto del diverso coefficiente di difficoltà dei due campionati e di una complessiva superiorità degli inglesi, che oltretutto all'Emirates Stadium hanno vinto le sei gare giocate in stagione centrando sempre l'esito Over 2,5.

I bookie indicano l'Arsenal come favorito in questa promettente sfida, l'1 vale 1.48 su Cplay contro l'1.47 di Better e Goldbet. Quote più alte per il 2 degli olandesi, offerto a 6.30 da Better e Goldbet e a 5.80 da Cplay e Begamestar.

Tra campionato ed Europa League l'Arsenal non ha ancora mai pareggiato, la X è a 4.75 sulla lavagna Goldbet mentre i bookie Cplay e Begamestar propongono il pareggio a quota 4.52.

Visto il potenziale offensivo degli inglesi si può optare per l'esito Multigol Casa 2-4, offerto a 1.58 da Cplay e a 1.55 da Better e Goldbet.