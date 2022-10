Ajaccio-Psg, il pronostico dell'anticipo di Ligue 1

Fai ora i tuoi pronostici!

Show in arrivo al “François Coty”

Messi e compagni hanno realizzato 19 reti nelle prime 6 trasferte del torneo (poco più di 3 gol di media a partita), numeri che hanno permesso alla squadra allenata da Christophe Galtier di conquistare la bellezza di 16 punti fuori casa (5 vittorie e 1 pareggio).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei campioni in carica. Sulla carta il segno 2 proposto a poco più di 1.25 non sembra in discussione. Il Psg nelle precedenti due giornate ha fatto registrare un doppio Under 2,5 (prima di battere l'OM i primi della classe avevano chiuso sullo 0-0 la trasferta sul campo del Reims), allo stadio “François Coty” l’esito opposto in controtendenza moltiplica la posta per 1.60.