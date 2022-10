Pronostico Porto-Benfica, ok la "combo" 1X più Multigol 1-4

Liga Portugal , allo stadio " do Dragao " va in scena la sfida tra il Porto e il Benfica . Al momento la classifica del campionato portoghese vede la formazione ospite al comando con 25 punti mentre i padroni di casa, secondi, inseguono a quota 22.

La squadra allenata da Sergio Conceicao ha sempre vinto nelle prime 4 gare interne del torneo, al 5-1 inflitto al Maritimo hanno fatto seguito il 3-0 allo Sporting Lisbona, il 3-0 al Chaves e il 4-1 al Braga.

Il ruolino di marcia esterno delle "Aquile" invece recita 3 vittorie e 1 pareggio, lo 0-0 ottenuto dal Benfica sul campo del Guimaraes ha interrotto una serie di 7 successi consecutivi in campionato. La capolista nelle prime 3 gare esterne del torneo ha conquistato 9 punti contro Casa Pia (1-0), Boavista (3-0) e Famalicao (1-0).

Indovina il risultato esatto di Porto-Benfica e vinci!

Benfica, è il momento! Scopri il pronostico

Porto indigesto al Benfica. Le "Aquile" non sono mai riusciti a battere i "Dragoni" negli ultimi 9 precedenti disputati tra campionato e coppa. L'ultimo confronto andato in scena al "do Dragao" è terminato con la vittoria dei biancoblù per 3-1.

Dopo 4 trasferte terminate senza subire gol sembra difficile ipotizzare che il Benfica possa mantenere ancora la propria porta inviolata. Interessante la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4.