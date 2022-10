Marcatori Atalanta-Lazio, Lo Scomm dà fiducia a Luis Muriel

Lo Scomm è un grande appassionato di calcio e Fantacalcio, uno dei tanti motivi per cui ha un grandissimo seguito sui Social : sul suo profilo Instagram conta ben 264 mila followers . I Fantallenatori aspettano i suoi consigli sui giocatori da schierare nell'undicesima giornata di Serie A .

Atalanta-Lazio, Muriel contro... muro biancoceleste

Assist pro Lookman contro la Fiorentina, gol e assist contro l’Udinese. Luis Muriel è tornato e Gasperini dovrebbe puntarci forte anche contro la Lazio, che di recente ha alzato il muro in difesa. Muriel contro muro insomma. Un gol del colombiano nei 90’ è in lavagna a 2.65.

Roma-Napoli, la quota del gol di Zaniolo

Doppia “Z” in evidenza. Nelle fila della Roma occhi puntati su Nicolò Zaniolo, che ha timbrato il cartellino all’Olimpico per l’ultima volta in Serie A... proprio contro il Napoli. Un suo gol nel match con i partenopei si gioca a 4.50.

Sponda Napoli attenzione al tuttofare Zielinski. Di destro o di sinistro non fa differenza, è una seria minaccia per Rui Patricio. E a questo punto uno sguardo alla sua quota-marcatore: non male a 5 volte la posta!

Milan-Monza, Lo Scomm punta su su Rafa Leao

Contro l’Hellas Rafa Leao ha propiziato l’autorete di Veloso ma adesso vuole mettere una firma tutta sua sul match contro il Monza di Galliani. Uno dei possibili “+3” di questa sfida potrebbe essere proprio quello del portoghese. Per i bookie questa eventualità rende 2.25 volte la posta.

A seguire gli altri consigli dello Scomm per altre partite del weekend di Serie A:

Sassuolo-Verona: Thorstvedt Marcatore, a quota 6

Bologna-Lecce: Banda Marcatore, a quota 5

Cremonese-Sampdoria: Dessers Marcatore, a quota 3; Sabiri Marcatore, a quota 5