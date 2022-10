Serie A, il pronostico di Udinese-Torino

Occasione ghiotta per l' Udinese che nel "lunch match" della 11ª giornata di campionato potrebbe tornare al successo contro un Torino che è stato capace di conquistare un solo punto nelle precedenti cinque partite disputate in Serie A . I bianconeri dopo aver sempre vinto tra la 3ª e l'8ª giornata hanno fatto registrare un doppio pareggio contro Atalanta (2-2) e Lazio (0-0).

Tra le "big" mandate al tappeto alla "Dacia Arena" dalla compagine friulana in questa prima parte di stagione figurano Fiorentina (1-0), Roma (4-0) e Inter (3-1).

Il ruolino di marcia esterno del Torino invece recita due vittorie (2-1 contro il Monza e 2-1 contro la Cremonese) e tre sconfitte (3-1 con l'Atalanta, 1-0 contro l'Inter e 3-1 al "Maradona" di Napoli).

Fai ora i tuoi pronostici!

Alla "Dacia Arena" occhio all'esito "ritardatario", scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte dell'Udinese, il segno 1 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre il trionfo del Torino è in lavagna a poco meno di 3.90. Curiosità: la squadra allenata da Sottil in campionato non ha mai terminato un incontro con esattamente due reti al 90', la "Somma Gol: 2" non ha mai risposto "presente" neanche nelle gare esterne del Torino. Da provare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.