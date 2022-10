Serie A, il pronostico di Bologna-Lecce

La sfida in programma allo stadio " Renato Dall'Ara " mette a confronto due squadre posizionate nella parte bassa della classifica. Dopo le prime 10 giornate il Bologna ha conquistato 7 punti mentre il Lecce ne ha all'attivo soltanto uno in più.

La compagine rossoblù con l'avvento di Thiago Motta in panchina non è ancora riuscita a vincere. Il ruolino di marcia dei felsinei recita un pareggio (1-1 contro la Sampdoria) e tre sconfitte (3-2 con il Napoli, 3-0 con la Juventus e 1-0 contro l'Empoli) nelle precedenti quattro giornate di campionato.

Il Lecce è una squadra in crescita, i giallorossi nelle ultime 5 gare di campionato hanno perso soltanto all'Olimpico contro la Roma (2-1). Nei restanti 4 match i salentini hanno fatto registrare una vittoria (2-1 contro la Salernitana) e tre pareggi (tutti per 1-1 con Monza, Cremonese e Fiorentina).

Le statistiche parlano chiaro, scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte del Bologna. Il segno 1 è in lavagna a circa 2.20 mentre il "2" si gioca ad oltre 3.50. Con Strefezza e compagni in campo difficilmente ci si annoia, le ultime 5 apparizioni in campionato dei giallorossi sono sempre terminate con il Multigol 2-3 al 90'. In questo incontro tale intervallo di reti vale 2.05.