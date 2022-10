Pronostico Roma-Napoli, Pellegrini possibile marcatore

In Serie A c’è una squadra che con il passare delle giornate continua a mettere in mostra tutto il suo potenziale. Il Napoli ha sempre centrato il successo nelle precedenti 6 gare del torneo. Le vittorie consecutive salgono addirittura a quota 10 se si considerano anche le partite disputate dagli azzurri in Champions . Il club partenopeo dall’inizio del campionato ha già segnato la bellezza di 25 gol. Al momento Kvaratskhelia con 5 reti realizzate e ben 3 assist vincenti serviti ai suoi compagni è il nuovo idolo dei tifosi partenopei.

Spettacolo all'Olimpico, scopri il pronostico

Allo stadio Olimpico la Roma di José Mourinho proverà a contentere gli attacchi della squadra allenata da Spalletti. In casa i giallorossi con soli due gol al passivo sono la squadra che ha subito meno gol di tutti. Il fattore campo potrebbe esercitare un ruolo chiave in questo incontro, nella passata stagione il match è terminato a reti bianche ma in questa occasione Pellegrini e soci potrebbero riuscire a segnare almeno un gol. Da provare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell’arbitro. Il capitano giallorosso dopo aver segnato il gol vittoria contro la Sampdoria proverà a ripetersi davanti al proprio pubblico, la possibilità che il centrocampista della Roma vada a segno anche in questo match paga 4.50. Ok il Goal al novantesimo.