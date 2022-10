Cremonese-Sampdoria, quote e pronostico del match dello Zini

Incrocio pericoloso allo Zini tra le ultime due della classe, Cremonese e Sampdoria . Le due squadre cercano la sospirata prima vittoria (uniche ancora a secco in Serie A) dopo aver sofferto a dismisura anche in Coppa Italia contro Modena e Ascoli .

Serie A, Cremonese-Sampdoria da brividi: fai il tuo pronostico

Multigol 1-3 allo Zini? Ecco quanto vale

Sia Cremonese che Samp hanno chiuso solo un match con porta inviolata, sempre in casa, rispettivamente contro Sassuolo e Juve: doppio 0-0. Altro punto in comune, solo due volte in dieci partite di campionato le due squadre sono passate in vantaggio.

La Cremonese ha segnato (9) e subìto (21) qualche rete in più rispetto ai liguri, a segno solo 5 volte finora con 18 reti al passivo. Di problemi da risolvere insomma Alvini e Stankovic ne hanno più di uno e perdere questo incontro sarebbe deleterio.

La Cremonese per le quote ha qualche possibilità in più di farlo suo ma meglio girare al largo dall’1X2 finale. Una scelta più “soft” dal punto di vista della difficoltà è il Multigol 1-3, offerto a un discreto 1.45.