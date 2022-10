Pronostico Carrarese-Reggiana, occhio ai cartellini rossi

Stadio dei Marmi di Carrara, lunedì alle 20.30 si gioca il posticipo del girone B di Serie C (10ª giornata). La Carrarese ospita la Reggiana di Aimo Diana , entrambe le squadre hanno perso il match del turno infrasettimanale contro - rispettivamente - Imolese (1-2) e Cesena (0-1).

Carrarese-Reggiana, fai il tuo pronostico

Statistiche e pronostico del posticipo di Serie C



Reggiana avanti di tre punti in classifica rispetto alla Carrarese ma le due squadre hanno più di un elemento in comune. In primis l'assenza del pareggio: 6 vittorie e 3 ko la Reggiana, 5 successi e 4 sconfitte i toscani.

Altra similitudine in ambito "sanzioni disciplinari". Da tre gare a questa parte la Reggiana vede "rosso": due le espulsioni ricevute dai ragazzi di Aimo Diana mentre contro l'Ancona era stato De Santis dei marchigiani ad essere allontanato anticipatamente dal campo. Morale, chi ha puntato su "Espulsione Sì" nelle ultime tre partite della Reggiana ha avuto ragione. La Carrarese nel match perso con l’Imolese ha giocato in superiorità numerica per oltre 20 minuti: dunque, altra espulsione da mettere a referto.

Può essere utile tener conto di questo tipo di statistiche in un match con pronostico favorevole alla Reggiana (segno 2 a 2.10, vittoria della Carrarese a 3.50) ma dall'esito tutt'altro che scontato.

Da provare l'opzione Multigol 2-4 a 1.58 o, se si vuole alzare un po' l'asticella, Multigol 2-3 a quota 2.