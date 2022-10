Serie B, Ascoli-Cagliari: quote, statistiche e pronostico sul Multigol

Archiviata la parentesi Coppa Italia , Ascoli e Cagliari riattivano la modalità " campionato ". Le due compagini sono tornate al successo in Serie B dopo alcune settimane di “digiuno”. L’ Ascoli ha sbancato a sorpresa il San Nicola di Bari ma in casa non vince dal debutto: 2-1 alla Ternana . Il Cagliari lontano dalla Unipol Domus ha portato via i tre punti solo da Benevento (2-0). Grande equilibrio in terra marchigiana.

Ecco la quota del Multigol Ospite 1-2

Le due squadre cercano dunque continuità dopo le vittorie ottenute nell'ultimo turno di campionato. Il Cagliari in trasferta ha sempre collezionato l'Under 2,5 e, in generale, solo contro il Brescia ha centrato l'esito Over 1,5 primo tempo. Dunque, i primi tempi del Cagliari fin qui non sono stati proprio spettacolari.

Le statistiche dell'Ascoli rivelano una certa attitudine al Goal, uscito in sei dei nove match giocati dai marchigiani. In casa Dionisi e compagni hanno mantenuto la porta inviolata solo contro il Cittadella (0-0).

Per le quote si prospetta un match equilibrato in cui a "vincere" saranno le difese. La quota dell'Under 2,5 si ferma a 1.65 mentre tre o più reti totali sono in lavagna a 2.10.

Un'opzione affidabile dovrebbe essere essere il Multigol Ospite 1-2, reperibile a un discreto 1.55.