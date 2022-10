Serie A, Sassuolo-Verona: quote, statistiche e pronostico

Serie A, posticipo Sassuolo-Verona: fai il tuo pronostico

Esito Multigol 2-3, ecco quanto vale

Il Verona non ha ancora vinto lontano dal Bentegodi: score di due pareggi e tre sconfitte. La curiosità è che l'Hellas viene da tre ko di fila per 1-2, due invece le recenti sconfitte rimediate dai neroverdi, con questo risultato, contro Inter e Atalanta.

In tema di statistiche da mettere in rilievo c'è l'assenza della somma gol finale 2 per quanto riguarda il Sassuolo mentre il Verona sembra essersi specializzato in materia di "Multigol 2-3". Ovvero, otto delle dieci partite fin qui giocate da Henry e compagni sono terminate con due o tre reti totali.

Di materiale per arrivare ad un pronostico ce n'è a sufficienza. Chi ritiene opportuno affidarsi proprio all'opzione Multigol 2-3 può aspirare ad una quota pari (circa) a 2.15 volte la posta.