Lipsia-Real Madrid, quote equilibrate alla "Red Bull Arena"

Il confronto tra il Real e il Lipsia andato in scena a Madrid lo scorso 14 settembre è terminato 2-0 per la compagine allenata da Carlo Ancelotti , partita equilibrata decisa dai gol di Valverde e Asensio negli ultimi 10 minuti di gara.

Alla "Red Bull Arena" non c'è una squadra a partire nettamente con i favori del pronostico, il successo dei "Tori" è in lavagna a poco meno di 2.90 mentre il trionfo da parte degli spagnoli si gioca mediamente a 2.40.

Cuirosità interessante alla "Red Bull Arena"

Il Lipsia nell'ultima partita disputata in casa in Champions League ha battuto per 3-1 il Celtic, risultato che ha reso felici i tifosi dopo la sconfitta subita all'esordio con lo Shakthar per 4-1.

I "Blancos" in trasferta sono ancora imbattuti, al 3-0 inflitto al Celtic ha fatto seguito l'1-1 con lo Shakthar.

Curiosità: il Real Madrid nelle prime 4 giornate del gruppo F non ha mai segnato almeno un gol in entrambi i tempi di gioco. L'esito che vede Benzena e soci realizzare una rete prima e dopo l'intervallo triplica la posta in palio.