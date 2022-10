Pronostico Dortmund-Man City, ecco quanto vale un gol di Haaland

In testa alla classifica marcatori della Champions League c'è un attaccante che in questa prima parte di stagione ha timbrato il cartellino in quasi tutte le partite disputate. Erling Haaland con la maglia del City ha segnato ben 5 reti nelle prime 4 giornate del gruppo G. "Citizens" in testa con 10 punti e pronti a conquistare matematicamente il primo posto in caso di vittoria sul campo del Dortmund.