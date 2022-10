Pronostico Inter-Viktoria Plzen: esito primo tempo e quote marcatori

Una vittoria per avere la certezza di staccare il pass per gli ottavi di Champions con un turno d'anticipo. Al Meazza l'Inter ospita il Viktoria Plzen , fanalino di coda del gruppo C , che ha pagato a caro prezzo lo scontro con i colossi del calcio europeo: fin qui quattro gare giocate e nessun punto ottenuto, con tre gol segnati e ben 16 subìti.

Inter-Viktoria Plzen, indovina il risultato del match

Segna Lautaro Martinez? Ecco la quota

Per le quote è un match a senso unico con l'Inter favoritissima alla vittoria, bancata mediamente a 1.10, come pure è ritenuto probabile l'Over 2,5 offerto mediamente a 1.45.

Lo scorso anno fu Edin Dzeko con una doppietta a stendere lo Shakhtar e a regalare gli ottavi a Simone Inzaghi con 90 minuti d'anticipo. Il momento magico di Lautaro Martinez fa sì che l'argentino sia un candidato forte a finire sul tabellino marcatori. Un suo gol in qualsiasi momento del match vale 1.80 mentre un centro del bosnianco si gioca a 1.90.

Inter che proverà a chiudere il discorso già nel primo tempo, il vantaggio nerazzurro al riposo vale 1.46 mentre l'offerta per l'1+No Goal primo tempo è pari a 1.55.

Per centrare questa seconda opzione sono utili risultati parziali come 1-0, 2-0, 3-0 (e a salire), quindi Inter davanti all'intervallo senza gol al passivo.