Champions League, statistiche e pronostico di Ajax-Liverpool

Gruppo A di Champions League , per il primo posto del girone non è ancora detta l'ultima parola. Dopo le prime quattro giornate comanda il Napoli a punteggio pieno, il Liverpool insegue a quota 9.

I "Reds" proveranno a vincere sul campo dell'Ajax con la speranza che il club partenopeo possa perder punti al "Maradona" contro i Rangers.

Molte reti in vista ad Amsterdam

La squadra allenata da Jurgen Klopp nelle prime due trasferte disputate in questa competizione ha prima perso per 4-1 contro il Napoli e poi ha battuto in Scozia i Rangers per 7-1.

L'Ajax, reduce dalla doppia sconfitta consecutiva contro l'undici di Luciano Spalletti (6-1 ad Amsterdan e 4-2 a Napoli), nel primo match interno della fase a gironi aveva centrato il successo per 4-0 contro i Rangers.

Analizzati i risultati fatti registrare dalle due squadre in questa prima parte del torneo è lecito aspettarsi un incontro con molti gol. L'ultimo precedente è terminato 2-1 per il Liverpool, in questa occasione la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 paga circa 1.70.