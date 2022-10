Pronostico Lazio-Midtjylland, quote ok per Sarri

Quinta giornata della fase a gironi di Europa League , la Lazio cerca la vittoria contro il Midtjylland (gruppo F) per fare un passo avanti verso la qualificazione . Sfida in programma all' Olimpico di Roma giovedì alle 18.45.

Lazio-Midtjylland, fai il tuo pronostico

Pedro marcatore, ecco la quota

La Lazio ha imparato la lezione, eccome se l'ha imparata. Dopo il ko in Europa League contro il Midtjylland i biancocelesti hanno cambiato marcia, chiudendo con porta inviolata sei dei sette incontri disputati.

La situazione di classifica del girone è a dir poco fluida con tutte le squadre a quota 5 punti. Fondamentali i tre punti per Sarri, consapevole delle difficoltà di un match contro una squadra imbattuta da 10 partite di fila nonostante in campionato sia a meno sette dal primo posto.

Le quote danno fiducia alla Lazio, una cui vittoria al 90' è offerta a 1.55. In assenza dell'infortunato Immobile occhio a Pedro come possibile marcatore. Lo spagnolo ha segnato contro lo Sturm Graz e nelle sfide europee può far valere la sua esperienza: un suo gol nei 90' minuti si gioca a 2.75.