Fiorentina-Basaksehir, ecco il pronostico

Conference League , scatta l'operazione riscatto per una Fiorentina che al " Franchi " contro il Basaksehir cercherà sicuramente di ribaltare il "3-0" subito in terra turca. Altalenate il cammino della " Viola ", quasi impeccabile invece quello della squadra allenata da Emre Belozoglu .

L'undici allenato da Vincenzo Italiano dopo aver conquistato solamente un punto nelle sfida con l'RFS (1-1) e il Basaksehir è riuscito a battere gli Hearts sia all'andata che al ritorno (3-0 in trasferta e 5-1 in casa).

La compagine turca non ha ancora mai subito gol in questa competizione, al doppio successo contro Hearts (4-0) e Fiorentina hanno fatto seguito il pareggio a reti bianche sul campo dell'RFS e la vittoria sempre contro i lettoni per 3-0.

Alla "Viola" servono i tre punti, scopri il pronostico

Segnare al Basaksehir non sarà di certo semplice (i turchi hanno subito soltanto un gol nelle precedenti 5 trasferte disputate tra campionato e Conference League) ma Jovic e compagni sono obbligati a vincere per non dire addio alla possibilità di agguantare il primo posto del girone. Il successo della Fiorentina è in lavagna a circa 1.75 mentre il Multigol Casa 2-3 (nell'ultima partita casalinga la "Viola" ha segnato 3 gol all'Inter) è proposto a 2.25.