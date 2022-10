Werder Brema-Hertha Berlino, molte reti in vista al 90'

La compagine biancoverde nelle ultime due partite disputate in campionato ha sempre perso senza segnare gol, un doppio 2-0 subito prima in casa contro il Mainz e poi in trasferta contro il Friburgo.

L'Hertha in Bundesliga è la squadra che ha pareggiato di più alla pari del Wolfsburg e dello Stoccarda, ben 5 segni X (di cui 4 nelle precedenti 6 gare) fatti registrare in 11 giornate.

Goal in vista

I numeri fatti registrare dal Werder Brema in questa prima parte di stagione parlano chiaro, Niclas Fullkrug (8 gol) e compagni davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 2 reti realizzate e 2 subite a partita.

L'Hertha è in serie "Goal" da 6 match consecutivi, la possibilità che anche l'incontro in programma al "Weserstadion" termini con almeno una rete per parte si gioca mediamente a 1.50.