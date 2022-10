Pronostico Cagliari-Reggina, sardi favoriti ma occhio a Inzaghi

Unipol Domus, sabato alle 14 si gioca Cagliari-Reggina , match dell'11ª giornata di Serie B . Una delle tante partite sulla carta equilibrate di giornata, come tradizione della cadetteria vuole.

Cagliari-Reggina, fai il tuo pronostico

Il consiglio è una "doppia possibilità"

Il ruolino di marcia interno dei sardi è di 3 vittorie e 2 sconfitte, contro Venezia e Bari. Mai un pareggio quindi, risultato fin qui sconosciuto alla Reggina di Pippo Inzaghi (6 successi e 4 ko) che finora ha subìto 6 degli 8 gol totali nei secondi tempi.

Il Cagliari conta sul fattore campo per avere ragione dei calabresi, che hanno centrato l'esito Goal solo nella prima e nell'ultima sfida di campionato: in mezzo, ben otto incontri caratterizzati dal No Goal.

Le quote concedono un margine di vantaggio al Cagliari, bancato vincente a 2.20 di media contro il 3.40 previsto per il 2 della Reggina. Per chi cerca esiti diversi da quelli standard il consiglio è una "doppia possibilità": X primo tempo o X finale reperibile intorno all'1.60.