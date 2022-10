Empoli-Atalanta, il pronostico del match

La squadra allenata da Gasperini in trasferta è stata quasi impeccabile. Il club nerazzurro dopo aver sempre conquistato i tre punti senza subire gol contro Sampdoria (2-0), Verona (1-0), Monza (2-0) e Roma (1-0) è stata fermata sul 2-2 in rimonta dall'Udinese.

L'Empoli in questa prima parte di stagione ha dimostrato di sapersi difendere... soprattutto in casa. I toscani al "Castellani" hanno subito soltanto 6 gol (di cui 3 nel match con il Milan) in 5 gare. Destro e soci davanti al proprio pubblico hanno incassato ben 5 reti su 6 nel secondo tempo, la possibilità che la squadra bergamasca in controtendenza riesca ad andare a segno prima del duplice fischio si gioca a circa 1.70.