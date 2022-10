Pronostico Cremonese-Udinese, quote e statistiche dell'incontro

La Cremonese torna a giocare al " Giovanni Zini " dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria . La squadra allenata da Massimiliano Alvini con un pizzico di precisione in più sotto porta avrebbe potuto senza dubbio rimediare almeno un pareggio contro i blucerchiati, Dessers (rigore sbagliato al 7° minuto del primo tempo) e compagni hanno effettuato la bellezza di 21 tiri ma soltanto 4 hanno preso lo specchio della porta difesa da Audero .

L'Udinese che si presenta a Cremona è una squadra che dopo l'exploit di inizio stagione (19 punti conquistati nelle prime 8 giornate) ha fatto registrare soltanto due pareggi (2-2 con l'Atalanta e 0-0 con la Lazio) e una sconfitta (2-1 contro il Torino) nelle ultime tre partite di campionato.

Indovina il risultato esatto di Cremonese-Udinese e vinci!



Al "Giovanni Zini" c'è un esito ritardatario, scopri la quota

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club friulano, il segno 2 paga quasi doppio mentre l'eventuale vittoria della Cremonese è proposta mediamente a 3.95.

Curiosità: la Cremonese non ha ancora mai centrato la "Somma Gol: 2" davanti al proprio pubblico mentre l'Udinese addirittura non ha ancora mai chiuso un incontro con esattamente due reti al novantesimo. Al "Giovanni Zini" il Multigol 2-3 è in lavagna a circa 2.05.