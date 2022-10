Torino-Milan, i rossoneri partono favoriti

E' un Milan in forma smagliante quello che si appresta a scendere sul campo del Torino . I rossoneri, reduci dal successo esteno ottenuto in Champions League con la Dinamo Zagabria (4-0), nelle precedenti quattro giornate di campionato sono riusciti a vincere in rapida successione contro Empoli (3-1), Juventus (2-0), Verona (2-1) e Monza (4-1).

La scorsa settimana il Torino battendo per 2-1 l'Udinese è riuscito subito a riscattare la sconfitta rimediata il 15 ottobre scorso contro la Juventus (1-0).

Il "Diavolo" parte con i favori del pronostico

La compagine granata ha sempre fatto registrare l'Under 2,5 nelle prime cinque gare di Serie A disputate davanti al proprio pubblico. Lukic e compagni in casa con soli due gol all'attivo e tre al passivo viaggiano a una media di 0,4 reti realizzate e 0,6 subite a partita.

Il "Diavolo" in trasferta però non scherza, ancora nessuna sconfitta e ben tre vittorie consecutive centrate contro Monza, Empoli e Sampdoria. In questi tre incontri la squadra allenata da Pioli ha sempre fatto registrare la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5.

A Torino l'Over 2,5 in controtendenza moltiplica la posta per circa 2.10 mentre la possibiltà che la sfida tra le due compagini regali almeno l'Over 1,5 si gioca a 1.35. Per le quote il Milan parte leggermente favorito (a 2.10) ma per correre meno rischi si può provare l'opzione "Squadra 2 vince almeno un tempo" offerta mediamente a 1.60.