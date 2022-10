Girone A di Serie C, Piacenza-Padova: statistiche e pronostico

Lunedì sera al Garilli si gioca il posticipo dell'undicesima giornata del girone A di Serie C . Il Piacenza ultimo in classifica riceve il Padova , reduce dalla sconfitta casalinga (1-2) contro il Novara .

Il pronostico sorride ai biancoscudati



I biancoscudati hanno 13 punti in più rispetto al Piacenza, alle prese col tabù vittoria: 4 pareggi e 6 sconfitte il ruolino di marcia di Cesarini e compagni. Sono poi ben 23 i gol fin qui subìti dalla squadra di Scazzola (peggior difesa del girone), che in casa ha centrato l'esito Goal in 4 partite su 5.

Più "parsimonioso" il Padova che nelle 5 trasferte disputate ha collezionato in 4 occasioni il No Goal. I patavini sono caduti due volte lontano dall'Euganeo, contro Pergolettese e Pro Vercelli.

Quindi, anche se il pronostico sorride ai biancoscudati, forse è opportuno andarci cauti anche viste le altissime motivazioni del Piacenza. Da provare il Multigol 2-4 oppure, se si vuole alzare l'asticella (e anche la quota), il Multigol 2-3.