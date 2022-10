Liga, l'Elche di Boyè cerca la prima vittoria: quote e pronostico

L' Elche spera che il 12° tentativo sia quello buono. Il fanalino di coda della Liga spagnola cerca la sospirata prima vittoria in campionato a spese del Getafe , reduce da tre pareggi di fila.

Elche-Getafe, fai il tuo pronostico

L'Elche vince almeno un tempo? Ecco la quota

In 11 partite di campionato l'Elche ha segnato solo 8 gol incassandone ben 26: l'ultimo posto in classifica è una conseguenza quasi logica per una squadra che però, nelle ultime due trasferte disputate contro Valencia ed Espanyol, ha mostrato carattere pareggiando 2-2.

Il Getafe è squadra che solitamente cerca di non far giocare l'avversario: vedi il secondo tempo col Celta, giocato a una sola metà campo: quella degli uomini di Quique Sanchez Flores.

Detto che sono due formazioni che occupano i piani alti della speciale classifica relativa alle ammonizioni rimediate in Liga, il pronostico (sia tecnico che per le quote) resta a dir poco incerto.

Difficile dare piena fiducia all'Elche che, però, potrebbe "Vincere almeno un tempo". Una simile eventualità rende circa 1.90 volte la posta.