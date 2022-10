Serie A, Monza-Bologna: quote, statistiche e pronostico

Monza-Bologna, fai il tuo pronostico

Monza favorito ma... scopri il pronostico

Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle 5 trasferte fin qui disputate, pagando un calendario certamente non semplice. Ora però non ci sono più alibi, serve la svolta lontano dal Dall'Ara.

Il Monza ha uno scarso feeling col pareggio, centrato solo una volta (in trasferta) contro il Lecce. Brianzoli senza somma gol finale 4 da 9 turni, esito che con i felsinei in campo non esce da 6 partite consecutive.

Restando in tema di curiosità legate alle statistiche, è da segnalare che il Bologna non fa registrare il segno 2 al primo tempo dal debutto in campionato, contro la Lazio. Detto altrimenti: dopo Lazio-Bologna, i rossoblù in trasferta non sono mai andati al riposo in vantaggio e in casa, sempre al 45', non si sono mai trovati a dover rincorrere.

Per le quote il Bologna parte favorito a 2.25 ma la sensazione è che Arnautovic e compagni possano portare a casa almeno un punto. Il pronostico? Goal e segno X sotto i riflettori, la combo che lega i due esiti (X+Goal) si gioca a 4.25.

L'opzione Multichance "X o Goal", invece, corrisponde una quota pari a 1.50.