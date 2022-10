Monza-Bologna: vietato sbagliare, occhio all'Under

Appaiate a 10 punti dopo 11 partite, Monza e Bologna devono rispondere all'appello per evitare un campionato all'insegna dell'ansia da salvezza.

Il Monza ha avuto un adamento altalenante mentre il Bologna ha raccolto un solo punto fuori casa su 5 match disputati.

Gollo rielabora le quote e vede l'1 del Monza a 1,68 contro il 2,11 della media dei bookmaker ma il risultato esatto più probabile è l'1-1 e a seguire 2-1, 1-0, 2-0.

La redazione indica il pronostico sulla base di questi dati e sembrerebbe quindi logico giocare l'1X per avvantaggiarsi nella classifica "Palinsesto" del gioco fun con 40.000€ di Montepremi.

I 3 motori randomici hanno però smentito questa previsione orientandoci sull'Under 3.5 senza entrare nel merito dei segni 1X2.

E' quindi Monza-Bologna Under 3.5 il pronostico della redazione con l'1-1 da inserire nelle selezioni più ardite a caccia di quote alte per aggiundicarsi la classifica annuale.

Questa sera giocano anche Verona e Roma e vanno in scena i posticipi dei campionati Spagnolo, Portoghese e Svedese: tutti i pronostici di Gollo-Predictor sono sul Gruppo Telegram.

Buon divertimento,

Gioca for Fun, Vinci for Real