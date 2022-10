Rangers-Ajax, il pronostico del match

Se Liverpool e Napoli scenderanno in campo per contendersi il primo e il secondo posto del gruppo A Rangers e Ajax lo faranno per strappare almeno il pass valido per partecipare ai sedicesimi di Europa League .

I "Lancieri" al momento hanno tre punti in più in classfica dei Rangers, un vantaggio ottenuto grazie alla vittoria per 4-0 proprio contro gli scozzesi.

Indovina il risultato esatto di Rangers-Ajax e vinci!

Goal in vista all'Ibrox Stadium

Alla squadra allenata da Giovanni Van Bronckhorst servirà un'impresa per conquistare il terzo posto, gli scozzesi non solo dovranno vincere ma dovranno anche battere l'Ajax con almeno cinque gol di scarto. L'undici di Glasgow molto probabilmente spingerà fin da subito il piede sull'acceleratore per cercare il prima possibile il gol del vantaggio. Spingendosi in avanti i Rangers (10 reti al passivo nelle prime due gare interne di questa Champions League) potrebbero però concedere il fiancoi alle ripartenze avversarie, il Goal all'Ibrox Stadium moltiplica la posta per circa 1.50.