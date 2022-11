Champions, Bayern-Inter: il pronostico sorride ai tedeschi

La sesta giornata della fase a gironi di Champions va in archivio con un super Bayern Monaco-Inter. Partita dal grande fascino nonostante la posta in palio sia assente: primo posto in cassaforte per i tedeschi, a punteggio pieno, e secondo posto garantito per i nerazzurri reduci dal 4-0 al Viktoria Plzen.

Vincere un match in Champions significa prestigio e soldi. Per l'Inter sarebbe un gran segnale fare risultato contro una delle favorite per la vittoria finale, che all'andata ha vinto 2-0 al Meazza.

Per le quote lo spettacolo non mancherà e il Bayern non farà sconti agli uomini di Simone Inzaghi. In sede di pronostico si può tenere in considerazione la combo 1+Over 2,5: vittoria tedesca e almeno tre gol totali.

La combo 1+Goal prevede sempre la vittoria bavarese con l'Inter a segno. Quota pari a 2.45 per questa opzione.