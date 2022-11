Champions League, il pronostico di Plzen-Barcellona

Alla " Doosan Arena " va in scena il confronto tra il Plzen e il Barcellona , match valido per la 6ª giornata del gruppo C di Champions League . Le due squadre scenderanno in campo con la convizione di terminare la fase a gironi rispettivamente all'ultimo (i boemi hanno sempre perso nelle cinque partite fin qui disputate) e al penultimo posto in classifica (i blaugrana sono terzi a meno 6 dall' Inter seconda).

Fai ora i tuoi pronostici!

Senza troppe pressioni, scopri il pronostico

In una sfida che conta poco più di un'amichevole è lecito aspettarsi diversi gol al novantesimo. Il Plzen in casa nella sconfitta subita contro il Bayern ha dimostrato anche di saper colpire, i gol realizzati da Vlkanova (62') e Kliment (75') hanno reso leggermente meno amaro un match terminato al primo tempo 4-0 per i bavaresi.

Il Barcellona a sorpresa non ha ancora realizzato gol in trasferta, al "2-0" subito all'Allianz Arena ha fatto seguito la sconfitta per "1-0" al Meazza contro l'Inter. Dopo una doppia "combo" Under 2,5 più No Goal l'accoppiata opposta (Goal più Over 2,5) è proposta mediamente a 1.95.