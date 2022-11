Champions, il pronostico di Juve-Psg: Messi e compagni favoriti

Ultimi 90 minuti in Champions per la Juve di Allegri , che a Torino riceve il Psg orfano dello squalificato Neymar . I bianconeri cercano punti per chiudere al terzo posto e centrare almeno l'obiettivo Europa League a discapito del Maccabi Haifa .

Juventus-Psg, fai il tuo pronostico

Messi e Mbappè marcatori, ecco le quote

Purtroppo per Allegri il Psg, dal canto suo, deve tenersi stretto il primo posto visto che il Benfica è in piena corsa (stessi punti dei francesi, 11, ma peggior differenza reti generale) nel gruppo H.

Le assenze nelle fila bianconere sono un ulteriore fardello per la Signora che nelle cinque precedenti gare del girone non ha mai chiuso con la porta inviolata. Per le principali agenzie di scommesse la Juve è indietro nelle quote pre-match, il 2 del Psg si gioca a 1.67 su Better e Goldbet mentre è pari a 1.72 l'offerta di Cplay e Begamestar.

Come detto non ci sarà Neymar ma Messi e Mbappè, a segno nelle ultime tre partite giocate dai parigini, fanno paura. Un sigillo del francese in qualsiasi momento del match vale 2.20 mentre l'opzione "Messi marcatore" è bancata intorno al 2.50.