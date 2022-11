Consigli Fantacalcio, Zapata e Abraham due nomi caldi per Lo Scomm

Anche questo fine settimana in Serie A non mancano le partite di cartello, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Spazio dunque all’analisi del tipster, che fornisce indicazioni preziose riguardo marcatori e anche i possibili ammoniti nell’ambito delle partite della tredicesima giornata di Serie A.

Taccuini pronti? La caccia ai bonus è aperta.

Salernitana - Cremonese



Detto in gergo Federico Bonazzoli è uno “che si sbatte” parecchio per la Salernitana. Mancano però i suoi gol, del resto la concorrenza davanti è tanta e con gente come Dia e Piatek non è facile districarsi. Contro la Cremonese però l’occasione è propizia per tornare a scatenarsi sotto gli occhi della sua calda gente. Chi ce l’ha lo schieri: Bonazzoli marcatore si gioca a 3.25.

Sampdoria - Fiorentina



Sbarcato in Italia con grandi aspettative, Jovic (come tutta la Fiorentina) ha faticato a togliersi delle soddisfazioni. La vittoria in casa dello Spezia ha caricato l’ambiente viola e Italiano ha detto di vedere il serbo diverso. C’è da crederci e puntarci. La quota per Jovic a segno contro la Sampdoria è pari a 3.00.

Bologna - Torino



Anche quando non segna c’è sempre il suo zampino sui gol segnati dal Torino. A Vlasic non si può davvero rinunciare, Juric non ci pensa nemmeno. E chi ce l’ha in squadra non deve esitare a schierarlo contro il Bologna per aspirare ad un bonus pesante. Un eventuale “+3” di Vlasic si gioca a 4.25.

Roma - Lazio

I tifosi di fede giallorossa sono autorizzati a fare gli scongiuri. Il suggerimento prescinde però da qualsiasi tipo di fede calcistica e, sponda Roma, i riflettori sono puntati su Tammy Abraham. Il derby può esaltare il centravanti inglese, che nel derby del 20 marzo scorso andò a segno due volte (nel primo tempo) contro i biancocelesti. Anche qui, doveroso uno sguardo alla quota marcatore di Abraham nei 90’ che è pari a 2.50.

Milan - Spezia



Per suggerire Theo Hernandez non servono troppi giri di parole. Lo stantuffo del Milan può graffiare lo Spezia (4.50), occhio perchè potrebbe anche distinguersi come assistman.

Monza - Verona



Il Verona è in difficoltà e l’ex Caprari potrebbe mettere il dito nella piaga. Una rete del folletto romano è proposta a 3.25, anche dai suoi piedi potrebbe partire un assist al bacio per i suoi compagni.

Juventus - Inter



Il derby d’Italia si preannuncia combattuto e con diversi ammoniti. Tra questi occhio a Skriniar, che ancora deve ricevere il primo cartellino giallo.

Atalanta - Napoli



Altro giro, altro ex. Duvan Zapata vuole il gol contro il Napoli, per riuscirci dovrà vedersela col gigante Kim che di sconti ai suoi avversari non è solito farne. L’ultima parola sarà del colombiano? Il gol a 2.75.