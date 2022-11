Pronostico Empoli-Sassuolo, migliori quote per le scommesse

Empoli-Sassuolo, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Pronostico a quota alta

Le due squadre hanno subìto gli stessi gol, 17, col Sassuolo avanti di cinque nelle segnature (14 a 9) rispetto ai toscani. Qualche problema davanti per i neroverdi, causa infortuni (Berardi) e squalifiche (Lauriente') anche se la vena realizzativa di Frattesi è una risorsa importante per Dionisi.

L'Empoli punta sui gol di Destro per tornare a far punti dopo le sconfitte con Juve e Atalanta. Da registrare i tre No Goal di fila per i toscani, di contro c'è un Sassuolo che ancora non ha mai collezionato la somma gol 2.

Cosa dicono le quote? Sassuolo favorito, il 2 vale mediamente 2.45 mentre l'1 si gioca a 2.75.

Come pronostico a quota media si può suggerire il Goal mentre se si cerca una quota un po' più alta il consiglio è il Multigol 2-3 ovvero minimo due, massimo tre gol al Castellani.