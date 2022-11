Salernitana-Cremonese, il pronostico del match

Allo stadio " Arechi " va in scena la sfida tra la Salernitana e la Cremonese . La squadra allenata da Davide Nicola grazie ai 9 punti conquistati nelle precedenti 4 giornate di campionato si è allontanata notevolmente dalla parte bassa della classifica. I campani dopo aver battuto il Verona in casa per 2-1 sono riusciti a riscattare la sconfitta subita al Meazza contro l' Inter (2-0) con altre due vittorie, 1-0 allo Spezia e 3-1 alla Lazio .

La Cremonese, ultima, è l'unica squadra a non aver ancora mai vinto in campionato. I grigiorossi con 7 reti all'attivo e 11 al passivo hanno fatto registrare soltanto 3 pareggi e 3 sconfitte in trasferta.

Fai ora i tuoi pronostici!

Occhio alle sorprese, scopri il pronostico

Il terzo successo consecutivo della Salernitana potrebbe sembrare dietro l'angolo. Per le quote i padroni di casa partono favoriti (il segno 1 si gioca a poco più di 2.10 mentre il "2" paga mediamente 3.40) ma occhio alle sorprese, gli ospiti lontano dai lidi amici hanno segnato e subito almeno un gol in 5 gare su 6. Da provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Goal.